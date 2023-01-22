ABD’de, Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: 10 ölü

ABD’nin Los Angeles şehrinde binlerce kişinin katıldığı Ay Yeni Yılı kutlaması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi öldü.
Polis yetkilileri, 10 kişinin öldüğü saldırının Monterey Park’taki Garvey Bulvarı’ndaki bir iş yerinde gerçekleştirildiğini ve saldırganın erkek olduğunu bildirdi.
Bölgede iş yeri bulunan Seung Won Choi, saldırıdan kaçan 3 kişinin içeri girerek ve kendisine kapıyı kilitlemesini söylediğini aktardı.
[Fotoğraf: AP]
Choi, iş yerine sığınanların, saldırganın tüfek taşıdığını ve yedek mermilerinin bulunduğunu anlattığını kaydetti.
Polis, saldırının detaylarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.
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