Cinayetle bağlantıları araştırılıyor

Güney Kıbrıs’ta ‘Rus mafyası’ Limasol lideri Ernesto Leonidi’yi öldürüp Kuzey’e kaçtıkları öne sürülen ve Tatlısu’da 4 adet tabanca ve mermi ile yakalanan, 4 Gürcü zanlı aleyhindeki tutukluluk süresi uzatıldı

Devrim DEMİR

Kıbrıs’ın Güney’inde ‘Rus mafyası’ Limasol lideri Ernesto Leonidi’yi öldürüp Tatlısu’ya kaçmakla suçlanan ve tasarruflarında 4 tabanca ve mermi ile yakalanan 4 cinayet zanlısı dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Zanlılar “Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarruf ve taşıma” suçlamaları ile tutuklanırken, polis zanlıların Ernesto Leonidi cinayeti ile ilgili bağlantılarını araştırmaya devam ediyor.

Polis yürütülen soruşturma kapsamında hem zanlıların tasarruflarında bulunan tabancaları incelemeye devam ediyor, hem de zanlıların polise ibraz ettikleri kimliklerin sahte olup olmadığını araştırıyor.

3 günlük tutukluluk süresi dolan Alexis Moisidis, Jan Ponizil, Georgios Otzisvili ve Pavlos Akritidis, mahkeme emri ile 8 gün daha tutuklu kalacak.

Tatlısu’da yakalandılar

Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Eren Erdelhan mahkemede verdiği ifadesinde, Alexis Moisidis, Jan Ponizil, Georgios Otzisvili ve Pavlos Akritidis’in “Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde” suçundan tutuklu bulunduklarını açıkladı.

Erdelhan, 24 Ağustos tarihinde saat 09.30 sıralarında Tatlısu’da Sea Terrea Bay Sitesi’nde zanlı Alexis Moisidis’in ikametgâhında yapılan aramada kırmızı renk çantada muhafaza edilen 1 toplu tabanca ile 6 adet canlı merminin, zanlı Jan Ponizil isimli şahsın bel çantasında ise siyah renk gazlı tabanca ve mermilerinin tespit edildiğini anlattı.

Moisidis ve Ponizil’in birlikte kaldıkları evde yapılan aramada 1 kutu gazlı tabanca saçması bulunduğunu belirten Erdelhan, aynı sitede farklı bir evde birlikte kalan Otzisvili ve Akritidis’in tasarrufunda 1 adet gazlı tabanca ile 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 2 adet canlı merminin bulunup emare alındığını açıkladı.

Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını belirten polis çavuşu, zanlıların tasarrufunda tespit edilen tabancaların balistik incelemeye gönderildiğini, kamera incelemelerinin ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Erdelhan, zanlı Alexis Moisidis’in 2 Mart 2018 tarihinde Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye 90 günlük vize hakkı ile turist statüsünde giriş yaptığını öteki zanlıların ise giriş çıkış ile ilgili detaylı bilgi bulunmadığını kaydetti.

Polis çavuşu Erdelhan zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.