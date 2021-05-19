Çin ve Rusya, 4 yeni nesil nükleer reaktörün inşasına başladı

Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çevrim içi düzenlenen projenin temel atma törenine katıldı.

Proje kapsamında Çin’in Ciangsu eyaletindeki Tienvan Nükleer Santralinin 7 ve 8 numaralı reaktörleri ile Liaoning eyaletindeki Şudabao Nükleer Santralinin 3 ve 4 numaralı reaktörleri Rusya tarafından inşa edilecek.

Rus yapımı 3’üncü nesil “VVER-1200” tipi reaktörlerin inşasının 2026 ve 2028’de tamamlanması öngörülüyor.

Şi Cinping ve Putin, toplam 3 milyar dolar maliyetle 4 nükleer reaktör inşa edilmesi için Haziran 2018’de anlaşmaya varmıştı.