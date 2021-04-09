Çin merkezli robotik firması yeni robot ordusunu tanıttı

Boston Dynamics tarafından üretilen Spot robotların bir benzeri, Çin’in robotik firması Unitree’den geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yapay Zeka destekli Aliengo adlı köpek benzeri robot, derinlik algısı, yüksek spor performansı ve gelişmiş bir koruma seviyesi ile tasarlandı.

Çin 2020 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) tanıtılan robotlar yaklaşık 26 kilogram ağırlığında ve iki saate kadar güç sağlayan bir bataryaya sahip. Ayrıca saniyede 3 metre, 1 saatte 11 kilometre hızla hareket edebiliyor.

Skynet logosu nerede?

Twitter’da yayınlanan video kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Bazı kullanıcılar, videoyu Netflix’in fütüristik dizisi Black Mirror’ın ‘Metalhead’ bölümüne benzetti.

Bir kullanıcı ise ‘Skynet logosu nerede’ diye sorarak Terminator filmlerine atıfta bulundu.

Unitree, Aliengo’nun insan ırkını devireceğini değil, gerçek dünyadaki görevlere yardımcı olmanın bir yolu olduğunu savunuyor.