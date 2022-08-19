Çin kuraklığa karşı “bulut tohumlama” tekniğini kullanıyor

Çin, son zamanlarda yaşadığı şiddetli kuraklıkla başa çıkmak için bulut tohumlama tekniğini kullanmaya başladı. Bu teknik, yağışa yardımcı olan bazı kimyasalların gökyüzüne yayılmasını sağlıyor.

BBC’ye göre Pekin, özellikle Çin ve Asya’nın en uzun, dünyanın ise üçüncü en uzun nehri olan Yangtze Nehri’nde bu teknolojiyi kullanmaya odaklanıyor.

Çin, onlarca şehirde 40 santigrat dereceye (104 derece Fahrenheit) yükselen sıcaklıklarla ve son altmış yılın en büyük ve en şiddetli ısı dalgasıyla karşı karşıya. Bu nedenle son dönemde kuraklık korkutucu bir şekilde Çin’i etkisi altına aldı.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı dün (Çarşamba) yaptığı açıklamada, Yangtze Nehri Havzası boyunca kuraklığın arttığını duyurdu.

Açıklamada, “Kuraklık, kırsal nüfusu, hayvancılık için mevcut olan içme suyu miktarını ve ekinlerin büyümesini olumsuz etkiliyor” ifadeleri yer aldı.

Bulut tohumlama tekniği ile özel uçaklarla bulutlara gümüş iyodür enjekte ediliyor. Bu, bulutlarda ‘buz kristalleri’ veya ‘buz çekirdekleri’ adı verilen küçük parçacıklar oluşmasını sağlıyor. Bulut tohumlama teknolojisinin kullanımı 1940’larda birçok ülkede başladı.

Pekin’deki Tsinghua Üniversitesi tarafından yürütülen ve geçen Aralık ayında yayınlanan bir araştırmada şu ifadeler yer aldı;

“Pekin, Çin Komünist Partisi’nin 1 Temmuz 2021’deki 100. yıl kutlaması öncesinde gökyüzünün açık olması için ‘havayı ayarlamayı’ başardı.”

Nehrin su seviyelerini tüketen kuraklık, hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik miktarını azalttı. Yoğun sıcaklık aynı zamanda ofis ve evlerde klima talebinin artmasına neden olarak elektrik şebekesi üzerinde baskı yarattı.

Bu elektrik kesintisinin bir sonucu olarak, Japon otomobil üreticileri Toyota Motor Corporation ve dünyanın en büyük elektrikli otomobil aküsü üreticisi olan Contemporary Imprex Technology (Catel), Çin’in Siçuan kentindeki fabrikalarını kapatmak zorunda kaldı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen geçtiğimiz Pazartesi günü Çin’in Çengdu kentindeki fabrikasının elektrik krizinden etkilendiğini duyurdu. Ancak şirket yalnızca arabaları müşterilere teslim etmede küçük bir gecikme yaşanacağını daha fazla bir olumsuzluğun olmayacağını açıkladı.

Şarku’l Avsat