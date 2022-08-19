Bitcoin 3 haftanın en düşük seviyesinde

Kripto para birimleri, ani satışların Bitcoin’i üç haftanın en düşük seviyesine çekmesiyle Cuma günü keskin bir düşüş yaşadı.

Düşüşün nedeni henüz belli olmayan Bitcoin, birkaç dakika içinde %7,7’ye kadar düşerek 21.404 dolara düştü, an itibarıyla 21.755 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise %6 düşüşle 1.726 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’in dominansı şu anda %40.08 seviyesinde bulunuyor.

Solana, Polkadot, Polygon ve Avalanche haftalık dönemde çift haneli kayıplar yaşarken Cardano %8 düştü.

EOS, %7’lik bir ralli ile 1,4 milyar ABD Doları’na yükselen olumlu fiyat hareketiyle karşılaşan birkaç blok zincirinden biriydi.

Merkezi olmayan finans (DeFi) alanındaki toplam hacimler bu hafta %5 düştü ve Ethereum’un en büyük merkezi olmayan borsası Uniswap en kötü etkilenenler arasında yer aldı.