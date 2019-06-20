Spor

Cimnastikçiler, Konya’da yarışacak

20 Haziran 2019

KKTC Cimnastik Federasyon Karması 22-24 Haziran’da Konya’da düzenlenecek olan kulüpler arası minikler – küçükler 1.hafta müsabakalarına katılmak için Türkiye’ye gitti.

KKTC Cimnastik Federasyonu yeni başkanı Hasan Sapsızoğlu da ilk icraatı olan söz konusu yarışmaya gidecek olan kafileyi yolcu etmek için Ercan Devlet Havaalanı’na gitti.

Hasan Sapsızoğlu, Konya’daki müsabakalarda yarışacak çocuklara ve antrenörlerine başarılar dilerken, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanç getirdi.

Cimnastik FederasyonU kafilesinde, kafile başkanlığını Basri Aydoğan yaparken, antrenör Mustafa Erbulut, sprocular Deniz Emre Şafak, Kaan Öztürk, Mehmet Karsu ve Eren Alış sporcu olarak kafilede yer alıyorlar.

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