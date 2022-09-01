Cimnastik Federasyonu’ndan, Doğukan’a plâket

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 34. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Birincisi Doğukan Ulaç’ı ziyaret ederek plâket taktim etti.

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ziyaretle ilgili açıklamasında “Ülkemizin gurur kaynağı olan Doğukan Ulaç’a plaket taktim ederek yanında olmaya çalıştık.

Doğukan Ulaç gibi başarılı sporcular, bizim pes etmeyerek ülke sporumuza hizmet edebilmemiz için ilham kaynağımızdır.

Sporcumuzu tebrik eder, başarının kazanılmasında emeği geçen ailesine, antrenörlerimize, federasyon başkanımız, yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.