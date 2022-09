Yusuf Yönlüer Turnuvası düzenleniyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Yusuf Yönlüer anısına düzenlenecek Kuzey Rüzgarı Cup ile The Coffee Hane Cup 07-21 Eylül tarihleri arasında Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşecek.

Kuzey Rüzgarı Cup da 8 Yaş, 10-14 Yaş, 13+Büyükler ve yeni başlayanlar tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde, The Coffee Hane Cup 9-12-16 Yaş ve senyör tekler çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde gerçekleşecek.

Ülkemizin her yaş grubundaki tenisçilerin katılım gösterdiği son kayıtların 03 Eylül’de sona ereceği Yusuf Yönlüer 2022 Kuzey Rüzgarı Cup ve The Coffee Hane Cup ile Gönyeli Tenis Kulübü tesislerinde raketler kortlara çıkıyorlar.