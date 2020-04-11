Çim zeminler mis gibi

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 aydır tüm spor müsabakalarının durduğu ülkemizde futbol saha zeminleri de aradan dolayı kendine geldi.

Geçtiğimiz günkü yayınımızda, Atatürk, Güzelyurt, Girne stadyumlarının zeminlerinden fotoğrafları sizlerle buluşturmuştuk. Spor Dairesi’ne bağlı merkezlerdeki stadyumların çim zeminlerinin yemyeşil halleri futbol severleri memnun etmişti.

Mağusa Dr. Küçük Stadı

Futbola hasret kalan ülkemizde diğer futbol sahalarından da görüntüler gazetemize ulaştı. Gönyeli, MağusaDr.Küçük, Lefkoşa Attila Topaloğlu ve Kaymaklı’nınRuso Stadı ve Çetinkaya’nın antrenman ve alt yapı sporcularının kullandığı Tözün Tunalı sahalarının çim zeminlerinin bakımlı ve yemyeşil halleri aranın sahalara yaradığını işaret etti.

Mağusa Dr. Küçük Stadı

Mağusa Dr. Küçük Stadı

OKULLAR-SAHASI

RUSO-STADI

ÇETİNKAYA-TÖZÜN-TUNALI-ANTRENMAN-SAHASI