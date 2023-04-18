Cilt kanserinde mRNA aşısı umudu

Yeni araştırmalar, ölümcül cilt kanseri türüyle savaşan kişiselleştirilmiş bir mRNA aşısının, bir immünoterapi ilacıyla birleştirildiğinde hastalığın tekrar etme veya öldürme riskini azaltabileceğini ortaya çıkardı.

Cilt kanseri aşısının, 2. faz denemesinden elde edilen sonuçlar, emsal değerlendirmesinden geçmemiş olsalar da, Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği toplantısında sunuldu.

Bir kanser tedavi merkezi olan Mass General Cancer Center’dan onkolog Ryan Sullivan, “Aşıya yönelik bu kişiselleştirilmiş yaklaşımın üzerinde çalışmaya değer olabileceğini düşündüren muhtemelen ilk gerçek veridir” dedi.

Moderna ve ilaç şirketi Merck tarafından oluşturulan yeni tedaviyi test etmek için araştırmacılar, 107 cilt kanseri hastasına, aşıyı bağışıklık tepkisini artıran ilaç ile birlikte verdi. 50 katılımcıda ise yalnızca standart tedavi süreci devam edildi.

Tüm hastaların kanserli tümörleri ameliyatla çıkarıldı, ancak nüks riski yüksekti.

Araştırmacılar, iki yıl içinde, yalnızca standart tedavi gören hastaların yüzde 40’ında (20 kişi) kanserin geri döndüğünü tespit ettiler.

Ancak her iki tedaviyi de alanların sadece yüzde 22’sinde nüks ettiği görüldü (24 kişi).

Aşı kullanımı, tek başına kanser tedavisine kıyasla hastaların nüks veya ölüm riskini yüzde 44 azalttı.

Sullivan bu araştırmanın potansiyel olarak büyük bir adım olduğunu dile getirerek, “Yalnızca melanom hastaları için değil, diğer kanser tipleri için de umut olabilir” dedi.

Araştırmacılar, bu yılın sonlarında aşı için bir faz 3 denemesine başlamayı bekliyorlar. Benzer sonuçlar göstermesi durumunda, tedavi üç yıl içinde hastalar için onaylanabilir.

Dünya genelinde milyonlarca insanı COVID-19’a karşı aşılamak için kullanılan mRNA aşı teknolojisi, pandemi başlamadan önce de kanser için geliştiriliyordu.