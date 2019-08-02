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“Çilli Bom” Esra Sezer’le döndü

2 Ağustos 2019

Sözü ve müziği kendisine ait “Ama Hala” şarkısı ile beğeni kazanan Esra Sezer, dört ay aradan sonra ikinci single çalışmasını yayımladı.

70’lerin klasikleşen eğlenceli şarkısı Çilli Bom’un Türkçe sözleri Kenan, müziği ise Castellon Batista Jose, Alfanso Navas Joaquin, Campuzano Lopez Felipe, Cortes Cerreruela Antonio, Cortes Cerreruela Aurelio, Cortes Cerreruela Emilio, Ximenez Valenti Juan imzası taşıyor.

Şarkının aranjesi ve mix çalışması Altan Turan’a, mastering çalışması ise Lucas Pimentel ‘e ait. Vokallerde Esra Sezer’e eşlik eden isim Emre Çiçek oldu.

“Çilli Bom” şarkısına çekilen renkli ve eğlenceli klibin yönetmenliğin  Enes Bilal Taşçı, görüntü yönetmenliğini ise Ökkeş Kasap üstlendi. On beş saat süren klip çekimleri,  Ümraniye Netaş Platosu’nda tamamlandı. Single kapak tasarımı Tayfun İzbilir tarafından yapıldı. Esra Sezer’in yeni single şarkısı “Çilli Bom” , “Vocal Records” etiketiyle tüm dijital platformlarda, klibi ise tüm sosyal platformlarda yerini aldı.

 

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