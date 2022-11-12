Cihangir-Miracle Değirmenlik maç yorumu

(Necati Özsoy)

Süper Lig’in 8. Haftası için Cihangir-Miracle Değirmenlik maçının önemi günlerdir konuşuluyor, yazılıyordu. Bölge derbisinde 2 takım lige güzel bir heyecan kazandırdı. 7. Haftayı yenilgisiz geride bırakan 2 takımın mücadelesinde kazanan Cİhangir olurken M.Değirmenlik bu ünvanı kaybetti.

Çok sayıda futbolseverin izlediği karşılaşmada Cihangir hakettiği galibiyete imza attı. Maça çok iyi başlayan, sağlı sollu ataklarla rakip kaleye baskı kuran, orta sahada topa sahip olup rakibe çıkış fırsatı vermeyen Cİhangir ilk devrede Erol ile gol bulurken en az 3 net pozisyondan da sonuç alamadı. Babacar, Erol, Sercan, Hakan müthiş oynadılar. Muhittin, Tacettin yakaladıkları pozisyonları gole çevirebilseler skor ilk devreden farka gidecekti. Savunmada Nurettin takımın beyni gibi. İleriye cok güzel toplar çıkardı. Hatasız oynadı. Toygar Hoca gerek oyun içinde gerekse değişikliklerde yaptığı hamleler ile hedefine ulaştı. Sahaya açılan pankart gibi “Kalbiyle oynayanların takımıdır Cihangir” sözü skora yansıdı. Kazanmak için görev alan herkes 2 kat efor harcadı ve hakedilen bir galibiyet geldi.

Miracle Değirmenlik kaybetti. Sezon başından beri gözler bu takımda. Ligde sanki de tüm takımların rakibi gibi bakılıyor. Ligde herkes Değirmenlik takımının puan kaybetmesinin beklentisini yaşıyordu ve bu gerçekleşti. Takımda inanılmaz bir stres ve baskı var. Kadro kalitesi tartışılmaz bile. Maddi gücü söylemeye gerek yok. Mehmet Bolkan Hocam her platforumda bunu tekrarlıyor. İlk devrede Bıldırcın ile kaçan net gol, 2. Devrede savunmadan çıkan Adil’in golü ve oyuna sonradan giren Salih Say’ın 2 kafa şutu. Başka yazılacak pozisyon yok! Bu sıkıntı geçmiş haftalarda da yaşandı. Hasan Piro’nun 3 net kurtarışı var. Skor daha farklı olabilirdi.

Takımda ciddi bir profesyonellik var. Ama mental olarak bir silkinmek lazım. Tribünden çatlak sesler çıkmaya, değişikliklere tepkiler gelmeye başladı. Var olan özgüven motivasyonu zaman zaman düşürüyor. Mehmet Bolkan’ın kadroda alternatifi çok. Bu mağlubiyet eminim ki takımın üzerindeki baskıyı ve stresi azaltacak.

Maçın hakemleri bu ortamda ve atmosferde güzel maç çıkardılar. İlk devrede Cihangir lehine verilen bir kararda pozisyon ceza sahası içinde mi dışında mı tartışmaları yaşandı. Kerem Eran dışarda kararı verdi. Ben bulunduğum yerden bunu net göremedim. Bunun dışında iyi bir yönetim gösterildi.