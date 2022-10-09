Cihangir Göçmen’den 3 puanı aldı

Göçmenköy konuk ettiği Cihangir karşısında maça kötü başladı. İlk devrede Göçmenköy Cihangir ataklarını durdurmakta zorlandı. 48 dakikada 3 gol bulan Cihangir son bölümlerde zorlansada skor üstünlüğünü korudu ve maçı 3-2 kazandı. Mikail bir gol kendi kalesine atarken Göçmenköy’ün diğer golü penaltıdan Musa ile geldi. Konuk Cihangir’e galibiyet getiren golleri Muhittin, Ali Öztürk ve Mikail kaydetti.

Toygar Davulcu yönetimindeki Cihangir 3. haftayı 3 puan alarak geride bıraktı ve haftayı keyifli geride buraktı.

(Fotoğraflar: Necati Özsoy)