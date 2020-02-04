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Çığ felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti

4 Şubat 2020

Türkiye, Van’ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Ekipler çığ altında kalan minibüse ulaşarak 5 kişiyi kurtardı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler 4 kişinin de cansız bedenine ulaştı.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, çığ altında kalan minibüste 5 kişiyi kurtardı.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığ altında kalan ve içinde yolcuların bulunduğu belirtilen minibüs ile iş makinesine ulaşmak için olay yerine sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sonucu 4 kişinin cansız bedeni çığ altından çıkarıldı.

AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek verdi.

Bölgede yoğun kar ve tipi etkisini sürdürüyor.



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