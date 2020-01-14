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China Bazaar’dan Sağlık Bakanlığı’na 50 tekerlekli sandalye

14 Ocak 2020

China Bazaar’ın Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry, Sağlık Bakanlığı’na 50 adet tekerlekli sandalye bağışladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Choudhry, tekerlekli sandalyeleri teslim ederken yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile gerekli her noktada işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de konuşmasında, iş insanlarının sağlığa yaptığı ve yapacağı desteklerin çok önemli olduğunu, kurum ve kuruluşların yardımlarıyla eksiklerin daha hızlı giderilebileceğini söyledi ve Choudhry’e teşekkür etti.



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