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Charles De Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktı

5 Eylül 2020

Fransa, Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak adımlarına bir yenisini ekledi… Fransız ordusunun donanmadaki ‘en güçlü silahı’ olarak bilinen Charles De Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktı. Yunan basınına konuşan Fransız kaynaklar, adını eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’den alan 216 metrelik, 45 bin 500 tonluk savaş gemisinin Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktığını belirtti. Gemide çok sayıda silah ve mühimmatın olduğu öne sürüldü. Fransa Savunma Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Charles de Gaulle gemisi, ikmal yapmadan sınırsız yol alabiliyor. Geminin daha önce 9 ay boyunca deniz görevlerinde bulunduğu ifade ediliyor. Geminin personel kapasitesi hakkında net bir bilgi verilmese de gemiye 40 savaş uçağı ve birçok helikopterin alınabildiği belirtiliyor.


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