Çevre Koruma Dairesi, temizlik etkinliklerini sürdürüyor  

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, çevre temizlik etkinliklerini sürdürüyor.

Her perşembe ülkenin değişik noktalarında eşzamanlı olarak çevre temizliği yapan Çevre Koruma Dairesi, çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak için temizlik etkinliklerine ara vermiyor.

Çevre Koruma Dairesi Girne birimi ile Orman Dairesi personeli dün Alevkayası Piknik Alanı bölgesinde temizlik etkinliği düzenleyerek çevre konusundaki farkındalığın artmasına yardımcı oldular.

Çevre Koruma Dairesi Güzelyurt ve Lefke birimi Yesilyurt sahil şeridinde, Karpaz birimi ise Karpaz sahillerinde ki Özel Çevre Koruma Bölgesinde temizlik faaliyeti gerçekleştirdiler.