Çetinkaya’da ihtiyaçlı 500 aileye yardım

Çetinkaya Türk Spor kulübü pandemi döneminde ihtiyaçlı durumda olan 500 eve gıda yardımında bulundu.

Çetinkaya Başkanı Ceran Tunalı yaptığı açıklamada “Çetinkaya Türk Spor Kulübü olarak 500 eve gıda yardımında bulunarak kulüp olarak desteğimizi ilettik dedi.

Açıklama şöyle:

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Koral Çağman ile pandemi döneminde bakanlık tarafından tespit edilen ihtiyaçlı ailelere yapılacak olan yardımlarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik. Çetinkaya Türk Spor Kulübü olarak 500 eve gıda yardımında bulunarak kulüp olarak desteğimizi ilettik.

Lefkoşa’nın köklü kulüplerinden Yenicami Spor Kulübü’ne de yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz.