Çetinkaya şampiyonluk kupasını Tatar’dan aldı

Birinci Lig’de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu garantileyen Çetinkaya şampiyonluk kupasını Karşıyaka maçından sonra Atatürk Stadı’nda aldı.

Sarı kırmızılılar 2-2 sona eren müsabaka sonrası düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun elinden şampiyonluk kupasını alırken bir sezon aradan sonra Süper Lige dönmenin sevincini yaşadı.

CUMHURBAŞKANI TATAR’IN MESAJI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şampiyon Çetinkaya’ya kupasını takdim ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesapları ve web sitesinde kutlama mesajı yayınladı.

‘Birinci Lig’de’ şampiyon olan ve bir sezon aradan sonra tekrardan ‘Süper Lig’e’ dönmeyi başaran Çetinkaya Türk Spor Kulübünü tebrik ederim.