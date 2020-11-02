Cengizköy’de iki araç yüz yüze çarpıştı

Cengizköy’de bu sabah iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Cengizköy’de bugün sabaha karşı saat 00:20’de Ecevit Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Kalkanlı’da sakin Mooz Abdelsattar Ali Abdelmasou MOHAMED (E-23) yönetimindeki FU 700 plakalı salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağ kısmına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Emin YAMAN (E-46) yönetimindeki NF 112 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpıştı.

Olayda FU 700 plakalı araç içinde yolcu olarak bulunan Asya Zülal KOÇAK (K-23) ve NF 112 plakalı araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Aydın PAPATYA (43), Mahmut ÖZDAŞ (E-38), Abdurrahim ESMER (E-47), Fikret KIRMAÇ (E-52) yaralanarak ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak acil servisinde müşahede altına alındı.

FU 700 plakalı araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Al Hassan Atıf Mossad ALYOBASHY (E-22) Cengiz Topel hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı.