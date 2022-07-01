Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nde mezuniyet sevinci

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nde 2021-2022 Akademik Yılı mezuniyet töreni yapıldı

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nde düzenlenen törenle 30 öğrenci diplomalarını aldı.

12 C sınıfından Ayberk Gürlen 9.82 derecesi ile Diploma birincisi olurken, 12 C sınıfından Işılay Küreoğlu 8.84 derecesi ile ikinci, 12 E sınıfından Emrah Yurdusev 8.67 derecesi ile üçüncü oldu

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi mezuniyet törenine; Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya,Mesleki Teknik Öğretim Daire Müdürü Gülşen Hocanın, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Baş denetmeni Lütfiye Fedai, Şehit Turgut Ortaokulu Müdürü Sezer Cazımoğlu, Şehit Turgut Ortaokulu Müdür Muavini Serkan Baki, Lefke Gazi Lisesi Müdür vekili Nihat Cemoğlu, okul eski emekli müdürleri ve emekli öğretmenleri, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve bölge halkı katıldı.

Tören, mezun öğrencilerin meşalelerle yerlerini almasından sonra 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Okul Müdürü Kazım İrdem, konuşma yaptı.

Okul Müdürü Kazım İrdem, törende yaptığı konuşmada, yıllarca öğretmenlik yaptığını, okul Müdür Muavinliği görevinde bulunduğunu daha sonra Recep Tayip Ortaokuluna Müdür olarak atandığını ve ardından Cengiz Topel Endüstri meslek Lisesine Müdür olarak döndüğünü söyledi. İrdem, her zaman öğretmenler ve okul aile birliği ile iyi ilişkiler içerisinde çalıştıklarını söyleyerek, Eğitimde ve sportif faaliyetlerde birçok başarılara imza attıklarını söyleyen İrdem, mezun öğrencilerin bundan sonraki eğitim yaşamlarında kendilerine başarılar diledi. Okullarına her zaman maddi ve manevi desteklerde bulunan Lefke Kaymakamı Sadi Güneş’e, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’ya, bölge esnafı Şinasi Hocalı’ya, Lefke Gazi Lisesi Müdür vekili Nihat Cemoğlu’na, Şehit Turgut Ortaokul Müdürü Sezer Camızoğlu’na teşekkür ederek plâket verdi. İrdem konuşmasında Meslek Liselerinin önemine vurgu yaptı.

Daha sonra söz alan Mesleki Teknik Öğretim Daire Müdürü Gülşen Hocanın, babasının da bir dönem Lefke’de Gazi Lisesinde Müdürlük yaptığını ve Lefke’ye karşı bir ilgisi, sevgisi ve sempatisi olduğunu söyledi. Meslek Liselerinin önemine vurgu yapan Hocanın, birçok eğitimsel ve sportif alanda başarıya imza atan Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesinde Öğretmenlerinden aldıkları eğitim sonucu 30 öğrencinin mezun olacağını söyleyerek, tüm mezun öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmalardan sonra, başarılı olan mezun öğrencilere başarı belgeleri verildi. Ardından mezun öğrencilerden 9.82 derecesi ile Diploma birincisi olan 12 C sınıfından Ayberk Gürlen bir konuşma yaptı. Gürlen, sistemli çalışma sonucunda okul birincisi geldiğini, bu başarısını öğretmenlerine ailesine borçlu olduğunu söyleyerek, kendisine emek veren herkese teşekkür ederek, okul kütüğüne künye çaktı.

Daha sonra diploma törenine geçildi. 12 C sınıfından 9.82 derecesi ile Diploma birincisi olan Ayberk Gürlen’e diploması Mesleki Teknik Öğretim Daire Müdürü Gülşen Hocanın, 12 C sınıfından 8.84 derecesi ile ikinci olan Işılay Küreoğlu’na diploması Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve 12 E sınıfından 8.67 derecesi ile üçüncü olan Emrah Yurdusev’e diploması Lefke Kaymakamı Sadi Güneş tarafından verildi.

Diploma 1,2 ve 3’ncüsünden sonra diğer mezunlara diplomaları Okul Müdürü Kazım İrdem ve okul öğretmenleri, Lefke Gazi Lisesi Müdür vekili Nihat Cemoğlu, Şehit Turgut Ortaokul Müdürü Sezer Camızoğlu, Şehit Turgut Ortaokul Müdür Muavini Serkan Baki, okul emekli Müdürleri ve Emekli Öğretmenleri tarafından verildi.

Gecenin sonunda, tüm mezunlar, balon uçurdu, mezuniyetini kep atarak kutladı.

Haber: Gürsel Karagözlü