Cenaze törenine Erdoğan da katıldı

Tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine TC Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Kadir Topbaş için bir dönem belediye başkanlığı yaptığı Beyoğlu Belediyesi’nde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane Yerleşkesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Topbaş’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin omuzlarında Fatih Camisi’ne getirildi. Taziyeleri Topbaş’ın eşi Özleyiş Topbaş ile çocukları Hüseyin Ersan Topbaş, Mustafa Ömer Topbaş ve Kübra Kavurmacı kabul etti.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cenaze namazına, Kadir Topbaş’ın yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilçe belediye başkanları ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.