Cem Yılmaz, yıllık kazancının ne kadar olduğunu açıkladı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, katıldığı bir etkinlikte Organize İşler 2’nin Netflix’e satılması ve yıllık geliri ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da gerçekleştirilen AYD Alışveriş Ekonomi Zirvesi’nde sahne alan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Organize İşler Sazan Sarmalı’nın Netflix’te gösterilmeye başlanması ve yıllık kazancı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. “Çok üzerine tartışıldı. Aslında konu bir dağıtım firmasını ilgilendiren bir konuydu. Kazançlardan, yapımcılara, fikir sahiplerine aktarılan parada eksiklik konusuydu, çözüldü.” diyen Cem Yılmaz’ın Netflix konusuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

“Şimdi ben Netflix olayına bir Rus Kültür Bakanı’nın baktığı gibi bakıyorum. Marka resmen bir bombardıman yapıyor adının anılması için. Ben Rus gibi düşünüyorum, bu işin altında bir şey var gibi geliyor. Pek fizibile bir durum değil yani. Ona para ver, buralara dağıt… Bana pek inandırıcı gelmiyor. Ben almadım, almam da ama alırsam fikrim değişir mi? Evet değişir.”