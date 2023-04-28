Çeliksan’dan cimnastiğe büyük katkı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 28, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Çeliksan’dan cimnastiğe büyük katkı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Çeliksan’dan cimnastiğe büyük katkı

KKTC Cimnastik Federasyonu ve Akçay Muhtarlığı işbirliğinde Akçay köyüne kazandırılacak olan cimnastik salonunun yapım süreci devam ediyor.

Merhum Birkan Uzun’un adının verileceği cimnastik salonunun olmayan aydınlatma sisteminin yapılması için çalışma başlatan Cimnastik Federasyonuna Çeliksan Plaza’dan büyük destek geldi.


Cimnastik salonunun aydınlatma sisteminin yapılması için gerekli olan lamba ve aksesuarların temini için Hamitköy Spor Kulübü eski başkanı Savaş Çelik’in direktörlüğünü yaptığı Çeliksan Plaza, Cimnastik Federasyonuna sponsor oldu.

Savaş Çelik’i, Çeliksan Plaza’da ziyaret eden KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, salonun büyük bir eksikliğini gideren ve federasyona verdiği büyük destekten ötürü Savaş Çelik’e ve Çeliksan ailesine teşekkür etti.

 

 

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Tags:cimnastik salonuKKTC Cimnastik Federasyonu ve Akçay Muhtarlığı
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