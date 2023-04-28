Çalışma hakkını tamamlayan teknik direktör/antrenörlere bilgilendirme yapıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 28, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Çalışma hakkını tamamlayan teknik direktör/antrenörlere bilgilendirme yapıldı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Çalışma hakkını tamamlayan teknik direktör/antrenörlere bilgilendirme yapıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), bir sezonda iki takım çalıştırma hakkını dolduran, antrenör yenileme seminerine katılmayan ve futbolcu olup herhangi bir antrenörlük diploması olmayan kişilerle ilgili açıklama yaptı.

 


Açıklama şöyle;

“2022-2023 Futbol Sezonu’nda tüm liglerde iki takım çalıştırma hakkını tamamlamış ve/veya sezon başında/ortasında gerçekleşen teknik direktör/antrenör yenileme seminerine katılmamış kişiler hiçbir kulüpte kulüp personeli (yönetici, malzemeci vs.) sıfatıyla yer alamayacaktır. Bunun yanı sıra aktif futbolcu olup herhangi bir antrenörlük belgesi bulunmayan futbolcular da ligleri tamamlanmış olsa bile kulüp personeli olarak yedek kulübesinde kulüp personeli sıfatı ile yer alamayacaktır. Bu bağlamda tüm kulüp, antrenör ve futbolcularımızın bu hususları dikkate alarak hareket etmelerini rica ederiz.”

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Tags:antrenör yenileme semineriKıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)
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