Çelik bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun ilk kilometrelerinde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Atajan Mamedov yaralandı.

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun ilk kilometrelerinde dün öğle saatlerinde dikkatsizlik sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.10 sıralarında meydana geldi. 26 yaşındaki erkek Atajan Mamedov, yönetimindeki ML 550 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde ayni istikamete doğru seyretmekte olan 39 yaşındaki erkek Hüsnü Kargılı yönetimindeki LL 521 plakalı birleştirilmiş araca takılı bulunan 430 R plakalı treylerin arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan ML 550 plakalı araç yol ortasında bulunan çelik bariyerlere aracının ön kısmı ile çarparak yol içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan ML 550 plakalı araç sürücüsünün tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde halen sürüyor.