Türkiye

Çelik: AB Yunanistan tiyatrosunun figüranı olmamalı

15 Ağustos 2020
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Doğu Akdeniz’deki gerilime ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yaşananları “Yunan tiyatrosu” olarak niteleyen Çelik Fransa’ya da tepki gösterdi.

Çelik, “Doğu Akdeniz’deki “Yunan tiyatrosu” hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır” dedi.

 

“Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz”

Yunanistan’ın kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmeye çalıştığını belirten Çelik, “Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz’de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz” ifadelerini kullandı.

Çelik açıklamasını şöyle tamamladı: “Mavivatan’da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi mavivatan’ımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye’ye tehdit diliyle konuşan kaybeder. Nokta.”


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