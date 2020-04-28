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Çeler: Muhalefetin önerileri dikkate alınmıyor, ılımlı siyasete son vereceğiz

Meclis'te salgın ve ekonomik sonuçları konuşuluyor

28 Nisan 2020
Milletvekili Zeki Çeler
TDP Milletvekili Zeki Çeler

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Covid 19 salgınının yarattığı koşulları ve ekonomik durumu değerlendirilmesine ilişkin oturumu devam ediyor.

TDP Milletvekili Zeki Çeler de konuşmasında, hükümetin çalışmalarının, geçmişteki günü kurtarmaya yönelik icraatlardan doğan boşlukların kapanmasından öte bir şey olmadığını belirtti.

Çeler, sigorta gelirleri toparlanamazsa ödemelerin yapılamayacağına işaret ederek, Türkiye’den gelmesi beklenen kaynağın gelmemesi halinde ne yapılacağını konuşmak gerektiğini kaydetti.

Salgınla birlikte alevlenen kamu-özel tartışmalarına da değinerek, özelde istihdama talep olmamasının mevcut yasaların uygulanamamasından kaynaklandığını kaydeden Çeler, yerel istihdamın teşvik edileceği yasal düzenlemeler ve uygulamaların şart olduğunu söyledi.

Çeler, bin 500 TL’lik maaş desteği uygulamasının adil olmadığını belirterek, destek belirlenirken insanların medeni durumlarına, çocuk sahibi olup olmadığına ve maaşına bakmak gerektiğine işaret etti. Hakkı olmadan başvuranlar bulunduğuna dikkat çeken Çeler, hem başvuranları, hem de ödeyenlerin duyurulması gerektiğini kaydetti.

Zeki Çeler, konuşmasının sonunda muhalefetin önerilerinin dikkate alınmadığı eleştirisini yineleyerek, ılımlı muhalefetlerine son vereceklerini belirtti.



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