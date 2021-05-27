Çeler: Maliyeyi kurtarmaya çalışırken halkı zarara sokuyorsunuz

Daha sonra TDP Milletvekili Zeki Çeler söz aldı. Çeler, hükümetin yönetim zafiyeti nedeniyle maliyeyi kurtarmaya çalışırken halkı zarara soktuğunu söyledi.

BRT’de yayınlanan Basın Odası programının sezon finali adı altında sona erdirildiğini söyleyen Çeler, bunun basını susturmak için atılan bir adım olduğunu söyledi.

Basının eleştirisinin çok önemli olduğunu kaydeden Çeler, Basın Odası gibi önemli ve kaliteli bir programın yayından kaldırılmasının kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Çeler, 90’lı yıllarda basın silahla susturulurken bugün bu yollarla susturulduğunu kaydetti.

Çeler bu konuşmadan sonra kendisinin de uzun süre BRT’ye çağırılmayacağını düşündüğünü belirtti.

Hükümeti ekonomi ve hayat pahalılığı konusunda yaptıkları uyarıları dikkate almaya çağıran Çeler alım gücünün düştüğünü kaydetti.