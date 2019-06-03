Çelebioğlu anısına tırmandılar

Kyrenia Offroad Derneği, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ve Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun da katkılarıyla geçtiğimiz gün Canısına offroad tırmanma yarışı gerçekleştirdi

Offroad camiasının sevilen isimlerinden, kısa bir süre önce elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Hilmi Çelebioğlu, geçtiğimiz gün Alagadi-Alevkayası arasında hazırlanan 10 kilometrelik etapta yapılan offroad tırmanma yarışı ile anıldı. Herhangi bir şampiyonaya puan vermeyen özel yarış olarak organize edilen, Offroadçuların Tırmanma, Motosikletçilerin de Enduro formatında yaptıkları yarış tarzı olarak yapılan ve iki camiayı anlamlı bir organizasyon için bir araya getiren yarışta 29 ekip start aldı. Biri antrenman olmak üzere motosiklet ve ATV yarışçıları etabı ikişer kez, UTV ve Otomobil kategorisi yarışçıları ise üçer kez etabı geçtiler. ATV Kategorisinde günün en iyi derecesini Sona Singh, Motosiklet kategorisinde Hasan Çeto, UTV Kategorisinde Ahmet Kofalı-Buğur Kambillili ikilisi ve Otomobil Kategorisinde Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi elde etmeyi başardı. 4 kategori kendi içinde 9 sınıfa ayrıldı. ATV1 sınıfında Temel Atila ve Ahmet Türkoğlu sırasıyla podyumu oluşturdu. ATV2 sınıfında Ahmet Miralay ve Aydın Kırık podyumu oluştururken, Sona Singh ATV4’ün birincisi oldu. Motosiklet MX1A’da Hasan Çeto’yu Yücel Topcu ve Çağlar Çakır takip etti. MX1B’de podyumu sırasıyla Hasan Sezgin, Ahmet Ömerağa ve Sami İsak oluşturdu. Birbirlerine yakın dereceler elde eden UTV yarışçılarından ilk sırada Ahmet Kofalı-Buğur Kambillili ikilisi yer aldı. Onları sırasıyla Edim Macila-Eser Harper ikilisi ve Mustafa Çelikden-Taykun Erdal ikilisi takip etti. Otomobil Kategorisi Sınıf T1’de Orhun Mevlit-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi birinci, Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi ikinci oldu. Sınıf T2’de Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi birinci, Dayel Direl-Ersal Berberoğlu ikilisi ikinci oldu. Sınıf T3’te ise Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi birinci, Soyer Arseven-Hasan Reyhan (B.) ikilisi ikinci ve Hasan Reyhan (K.)-Halil Mulla ikilisi üçüncü oldu. yarış sonunda Hilmi Çelebioğlu’nun babasının Karaoğlanoğlu’ndaki dükkanı önünde yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Çelebioğlu ailesi, KITMOK, KYOFF ve KKOK yönetim kurulu üyeleri takdim etti. Kategorilere göre dereceler şöyle:

ATV Kategorisi Dereceler:

Sıra Pilot No. Sınıf Antrenman Derece 1 Sona Singh 91 ATV4 12:16.748 11:45.010 2 Ahmet Miralay 8 ATV2 13:30.755 12:16.331 3 Temel Atila 101 ATV1 14:21.682 13:02.240 4 Aydın Kırık ATV2 14:05.061 13:55.369 5 Ahmet Türkoğlu 303 ATV1 15:15.455 16:28.870 6 Caner Müjde 363 ATV1 Start Alamadı

Motosiklet Kategorisi Dereceler:

Sıra Pilot No. Sınıf Antrenman Derece 1 Hasan Çeto 281 MX1A 11:57.534 12:04.689 2 Yücel Topcu 7 MX1A 19:08.615 12:15.763 3 Hasan Sezgin 92 MX1B 14:28.289 12:59.252 4 Çağlar Çakır 17 MX1A 13:19.068 12:59.293 5 Ahmet Ömerağa 123 MX1B 14:10.852 12:59.758 6 Ahmet Yıldız 999 MX1A 13:41.177 13:23.621 7 Sami İsak 5 MX1B 16:31.753 13:37.229 8 Enver Durak 50 MX1B 18:14.123 13:58.220 9 Özgür Yıldırımlar 222 MX1B 17:17.851 Start Alamadı 10 Doğay Erlant 1 MX1A Start Almadı 11 Doğukan Günsev 444 MX1B Start Almadı

UTV Kategorisi Dereceler:

Sıra Pilot Co-Pilot No. Araç Sınıf Derece 1 Ahmet Kofalı Buğur Kambillili 2 CanAm Maverick X3 T UTV 11:23.791 2 Edim Macila Eser Harper 1 CanAm Maverick X3 T UTV 11:29.717 3 Mustafa Çelikden Taykun Erdal 3 CanAm Maverick X3 T UTV 11:32.249

Otomobil Kategorisi Dereceler:

Sıra Pilot Co-Pilot No. Araç Sınıf En İyi Derece 1 Niyazi Bedel Hasan Güney 5 Land Rover Discovery T3 12:34.897 2 Göksel Macila Buğra Tabak 4 Mitsubishi Pajero Evo T2 12:50.893 3 Soyer Arseven Hasan Reyhan B. 6 Mitsubishi Pajero Evo T3 13:20.737 4 Hasan Reyhan K. Halil Mulla 8 Mitsubishi Pajero T3 13:30.363 5 Zühtü Cumalıgil Eraslan Ergün 15 Nissan Patrol T3 14:03.096 6 Orhun Mevlit Ahmet Buzlukcuoğlu 16 Suzuki Jimny T1 14:12.173 7 Burak Emingil Emin Emingil 13 Suzuki X90 T1 14:13.858 8 Sander Kahveciler Eser Sülo 12 Landrover Tomcat T3 14:38.278 9 Dayel Direl Ersal Berberoğlu 17 Mitsubishi Pajero T2 15:29.902 10 Cem Aytaç Ramadan Uzun 7 Nissan Patrol T2 Finiş Göremedi 11 Hilmi Çelebioğlu Denizcan Erpolat 11 Mitsubishi Pajero Evo T2 Finiş Göremedi 12 Musa Ersoy Ramadan Kıral 14 Landrover Tomcat T3 Finiş Göremedi 13 Argun Çağıl Harun Çakır 9 Landrover Tomcat T3 Start Almadı 14 Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı 10 Suzuki Grand Vitara T2 Start Almadı 15 Ali Elizel Çetin Şenbaş 18 Suzuki Vitara T1 Start Almadı

FOTO: OFF ROAD