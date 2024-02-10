Çelebi Ilık ve Serdal Işıktaş’a 3’er gün tutukluluk

Sahte diploma iddiasıyla tutuklanan Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık ve Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Serdal Işıktaş, 3 gün tutuklu kalacak.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı mali suçlarla mücadele birimi tarafından yürütülen sahte diploma soruşturması büyüyor.

Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde sahte diploma ve yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan, Çalışma Bakanlığı eski Müsteşarı, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık ve üniversitenin rektör yardımcısı Serdal Işıktaş Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede olguları anlatan polis, soruşturmanın sahte belge, sahte belgeyi tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temin etme çevresinde yürütüldüğünü kaydetti.

Çelebi Ilık’ın Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde lisansta psikoloji, yüksek lisansta ise işletme yönetimi diplomalarını aldığını aktaran polis, Ilık’ın kademe yüksekliği için sahte diplomayla Sosyal Sigortalar Dairesi’ne başvurduğunu aktardı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulanan üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz’ün talimatıyla Serdal Işıktaş’ın Çelebi Ilık’a ait başarısız yüksek lisans notlarında gelişi güzel düzenlemeler yapıldığını anlatan polis, Işıktaş’ın yüksek lisans diplomasına ait imzanın kendisine ait olduğunu kabul ettiğini belirtti.

Polis ayrıca Ilık’ın lisans bölümüne kaydı, not girişi ve diploma hazırlanma tarihinin 17 Ekim 2022 tarihine ait olduğunu, 2023 tarihinde üniversitenin arşivinin ise çöktüğünü konunun araştırılacağını ve alınan 11 ifade haricinde daha ifadelerin alınacağını söyledi.

Yargıç Meltem Dündar, her iki zanlının da 3’er gün tutuklu kalmasına ve damarında stent bulunan Çelebi Ilık’ın doktor kontrolünden geçmesine karar verdi.