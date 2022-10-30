CB Gençlik Gücü-Gönyeli maç yorumu

(Necati Özsoy)

Süper Lig’in 6. Haftasında China Bazaar Gençlik Gücü konuk ettiği Gönyeli karşısında sergilediği güzel futbolla rahat ve hakettiği bir galibiyet elde etti.

Bir önceki hafta aynı skorlarla 5-1 mağlup olan 2 takımın bu maça motive olup puan veya puanlar alması çok önemliydi.

Bunu GG başardı. Gönyeli belli ki geçtiğimiz hafta sahasında kaybettiği maçın etkisinden hala kurtulamadı. Maça motive olamadılar. Organizeli atak yok. Savunmadan çıkışlarda top kayıpları kalelerinde tehlike yarattı. 90 dakikada tek olumlu yazılabilecek kazandıkları penaltı. Bu dakikada Osite’nin tedavi için dışarda kalması vuruşu Halil Esen’in yapması ve kaleci Kemal’in kurtarışı Gönyeli’nin bu maçtaki umutlarını tam bitirdi.

Baştan sona oyunda üstün olan Gençlik Gücü’nde orta saha çok iyi savaştı. Savunmada Turgut, Osite’yi kıbıldatmadı. Kaleci Kemal haftalar sonra beklenen performansı yakaladı. Penaltı pozisyonundaki kurtarışı belki de maçın kader anıydı. Hasan Akkuyu ekstra performans sergiledi. Her aldığı topla rakip kalede tehlike yarattı. Gönyeli savunmasını deyim yerindeyse darmadağın etti. Sürekli yediği tekmelerle yerde kaldı. Attığı gol ve kazandırdığı penaltı ile alınan galibiyette büyük rol oynadı. Mushamba iyi mücadele etti. İki pozisyonda kaleci Dağman’ı geçemedi. Penaltıda attığı gol ve yaşadığı gol sevinci ile galibiyeti renklendiren isim oldu.