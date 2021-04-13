Çavuşoğlu ülkemize geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC’ye geleceği öğrenildi.

15 Nisan Perşembe günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek olan Çavuşoğlu’nun programının ilerleyen saatlerde duyurulması bekleniyor…

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, 15 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek olan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabulünü takip edecek olan basın görevlilerinin PCR testlerini yaptırmaları, kabul günü kimlik kartları ve PCR test sonuçları ile giriş yapmaları gerektiği bildirildi.