Çavuşoğlu: Türkiye her koşulda Kıbrıs Türkünün yanında olacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılımıyla Mecliste temsil edilen siyasi parti başkanları ile birlikte gerçekleştirilen görüşme sonrası Çavuşoğlu ve Akıncı basına açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, Akıncı ve siyasi parti liderlerleriyle özellikle Kıbrıs meselesinin hareketlendiği dönemde bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek “Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları da birlikte ele aldık.” dedi.

Çavuşoğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“50 yılı aşkın süredir Kıbrıs sorununu çözülmesi için çaba gösteriyoruz. Türk tarafı olarak güçlü bir irade ortaya koyduk. Rum tarafında ise bu irade hiç olmadı. Bu durumun değiştiğini söylemek ne yazık ki mümkün değildir. Rum tarafı siyasi eşitlik temelinde paylaşım istememektedir. Lute’un geçen haftaki temaslarını yakından takip ettik. Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olduğunu görmedik. Meselenin özü Rum tarafının Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliğini tüm unsurlarıyla kabul etmesidir. Müzakereler hele bir başlasın bundan sonra bakarız demek artık olmaz bunu 50 yıl denedik sonuç alamadık. Anastasiadis farklı rotalarda farklı modellerden bahsetti. Zaten Anastasiadis farklı kişilere farklı şeyleri söyleme konusunda mahirdir. 5 artı BM ortamında bir gayrı resmi toplantı olsun ve neyi müzakere edeceğimizi burada belirleyelim. Statükoyu korumaya çalışmak bizim ve Kıbrıs Türk tarafının kabul ettiği bir şey değildir. Ondan sonra referans belgesi de detaylarıyla birlikte netleşecektir ve müzakereler başlayacaktır. Türkiye ile Türk tarafı olarak görüyoruz. Türkiye ve Kıbrıs Türk halkıda azınlığı kabul etmez. Rum tarafının da bunu kabul etmesi anlamsızdır. Siyasi eşitlik uygulamada olmalıdır ve çerçeve net çizilmelidir. Kıbrıs Türk halkının aldatılması ve boşuna umutlanması anlamına gelir. Siyasi eşitliğinde KKTC’nin ödün vermesi mümkün değildir.

Türkiye her koşulda Kıbrıs Türkünün yanında olacak. Adada ve bölgede huzur ve istikrar için her çabayı gösterecektir.”