KıbrısManşet

Çavuşoğlu: Türkiye her koşulda Kıbrıs Türkünün yanında olacak

9 Eylül 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılımıyla Mecliste temsil edilen siyasi parti başkanları ile birlikte gerçekleştirilen görüşme sonrası Çavuşoğlu ve Akıncı basına açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, Akıncı ve siyasi parti liderlerleriyle özellikle Kıbrıs meselesinin hareketlendiği dönemde bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek “Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları da birlikte ele aldık.” dedi.

Çavuşoğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“50 yılı aşkın süredir Kıbrıs sorununu çözülmesi için çaba gösteriyoruz. Türk tarafı olarak güçlü bir irade ortaya koyduk. Rum tarafında ise bu irade hiç olmadı. Bu durumun değiştiğini söylemek ne yazık ki mümkün değildir. Rum tarafı siyasi eşitlik temelinde paylaşım istememektedir. Lute’un geçen haftaki temaslarını yakından takip ettik. Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olduğunu görmedik. Meselenin özü Rum tarafının Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliğini tüm unsurlarıyla kabul etmesidir. Müzakereler hele bir başlasın bundan sonra bakarız demek artık olmaz bunu 50 yıl denedik sonuç alamadık. Anastasiadis farklı rotalarda farklı modellerden bahsetti. Zaten Anastasiadis farklı kişilere farklı şeyleri söyleme konusunda mahirdir. 5 artı BM ortamında bir gayrı resmi toplantı olsun ve neyi müzakere edeceğimizi burada belirleyelim. Statükoyu korumaya çalışmak bizim ve Kıbrıs Türk tarafının kabul ettiği bir şey değildir. Ondan sonra referans belgesi de detaylarıyla birlikte netleşecektir ve müzakereler başlayacaktır. Türkiye ile Türk tarafı olarak görüyoruz. Türkiye ve Kıbrıs Türk halkıda azınlığı kabul etmez. Rum tarafının da bunu kabul etmesi anlamsızdır. Siyasi eşitlik uygulamada olmalıdır ve çerçeve net çizilmelidir. Kıbrıs Türk halkının aldatılması ve boşuna umutlanması anlamına gelir. Siyasi eşitliğinde KKTC’nin ödün vermesi mümkün değildir.

Türkiye her koşulda Kıbrıs Türkünün yanında olacak. Adada ve bölgede huzur ve istikrar için her çabayı gösterecektir.”

Etiketler

İlgili Makaleler

Cumhurbaşkanı Akıncı, komutanları kabul etti

9 Eylül 2019

Hristodulidis: Çavuşoğlu, Rum cephesinde çatlak oluşturmaya çalışıyor

9 Eylül 2019

Özyiğit: Kıbrıslı Türkler karar vermeli

9 Eylül 2019

Akıncı: Siyasi eşitliği, özgürlüğü ve güvenliği tehlikeye atmayan bir çerçeve istiyoruz

9 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı