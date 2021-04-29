Çavuşoğlu: Pandeminin devamı halinde kota uygulamasına geçeceğiz

Cumhurbaşkanı ve Başbakana atanmış denmesine tepki gösteren Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu söylemlerin doğru olmadığının altını çizerek, “Ne koşulda seçilirse seçilsin bu toplum Sayın Denktaş’a da Sayın Akıncı’ya da Sayın Talat’a da Sayın Tatar’a da laf söyletmez” dedi.

TDP Milletvekili Angolemli’yi de yanıtlayan Çavuşoğlu, patatesin üreticinin elinde kaldığını doğruladı ancak konunun basına yansıdığı gibi olmadığını aktardı.

Çavuşoğlu, “Patates sektöründe üreticinin alıcısı olacağız ve hiçbir üreticimizi birkaç tane tüccarın inisiyatifine bırakmayacağım” dedi.

Hayvancılar Birliği’nin Bakanlığa bir yazı yazarak kota konusunu gündeme getirdiğini de kaydeden Çavuşoğlu, pandeminin ve piyasa daralmasının devamı halinde kota uygulamasına geçileceğini belirtti.