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Çavuşoğlu: Operasyona ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir

17 Ekim 2019

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, operasyona ara verileceğini açıkladı. ABD ve Türkiye heyetleri arasında 4 saat 20 dakika süren toplantı anlaşma ile sonuçlandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye heyetleri arasında 4 saat 20 dakika süren toplantının ardından yaptığı açıklamada “YPG’nin güvenli bölgeden çıkması için 120 saat operasyona ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes iki meşru taraf arasında yapılır. Terör unsurları çıktıktan sonra operasyon duracaktır. Operasyonu durdurduktan sonra mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

ABD hedeflerimizin meşruiyetini kabul etmiş oldu. YPG’nin ağır silahlarının toplanması mevzilerinin imha edilmesi hususunda mutabakat sağladık. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve BMGK 2054 kararınca siyasi sürece sadık olma konusunda mutabakat sağladık.

YPG’nin güvenli bölgeden çıkması için 120 saat operasyona ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes iki meşru taraf arasında yapılır. Terör unsurları çıktıktan sonra operasyon duracaktır. Operasyonu durdurduktan sonra mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

Bu sonuca sayı Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde ulaştık. Cumhurbaşkanımızın Trump’la Bakü’de yaptığı telefonda heyetleriniz gelsin görüşelim dedi. Sayın Trump o zaman “operasyonu durdurun” diyordu.

Heyet dünden beri buradaydı. Bu süre boyunca arkadaşlarımızla süreci yürüttük. Hepsine teşekkür ediyorum.

ABD ve Türkiye Suriye’de ateşkes için anlaştı

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