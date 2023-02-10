Çavuşoğlu: Enkazda çalışmalar sonucunda 57. Kişiye ulaştık

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Adıyaman İsios Hotel enkazındaki son durumu paylaştı.

Nazım Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

Adıyaman’da 5.günümüz ve 111.Saatteyiz.

İsias Otel enkazında şu ana kadar yaptığımız çalışmalar sonucunda 57. Kişiye ulaştık. Sabırla bekleyişimiz devam ediyor. Teşhisleri tamamlanıp, kimliklendirilen tüm kayıplarımız ve yakınları bu akşam 22:00 itibari ile Adıyaman’dan adamıza hareket edecektir. Kayıplarımızın her akşam düzenli olarak uçak seferleriyle gönderilmesi planlanmıştır.