Çavuşoğlu: Enkazda çalışmalar sonucunda 57. Kişiye ulaştık

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Adıyaman İsios Hotel enkazındaki son durumu paylaştı.
Nazım Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:
Adıyaman’da 5.günümüz ve 111.Saatteyiz.
İsias Otel enkazında şu ana kadar yaptığımız çalışmalar sonucunda 57. Kişiye ulaştık. Sabırla bekleyişimiz devam ediyor. Teşhisleri tamamlanıp, kimliklendirilen tüm kayıplarımız ve yakınları bu akşam 22:00 itibari ile Adıyaman’dan adamıza hareket edecektir. Kayıplarımızın her akşam düzenli olarak uçak seferleriyle gönderilmesi planlanmıştır.
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