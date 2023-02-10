Çavuşoğlu: Enkazda çalışmalar sonucunda 57. Kişiye ulaştık - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Çavuşoğlu: Enkazda çalışmalar sonucunda 57. Kişiye ulaştık

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
nazım çavuşoğlu
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Adıyaman İsios Hotel enkazındaki son durumu paylaştı.
Nazım Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:
Adıyaman’da 5.günümüz ve 111.Saatteyiz.
İsias Otel enkazında şu ana kadar yaptığımız çalışmalar sonucunda 57. Kişiye ulaştık. Sabırla bekleyişimiz devam ediyor. Teşhisleri tamamlanıp, kimliklendirilen tüm kayıplarımız ve yakınları bu akşam 22:00 itibari ile Adıyaman’dan adamıza hareket edecektir. Kayıplarımızın her akşam düzenli olarak uçak seferleriyle gönderilmesi planlanmıştır.
Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
2
Huzurlu
Hahaha
6
Hahaha
Üzüldüm
3
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
1
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:çalışmadepremenkazisios hotelMilli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar