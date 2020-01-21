KıbrısManşet

Çavuşoğlu: Belediye sayısı 12 olmalı

21 Ocak 2020

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, anketlerin yapılma sebebinin durum tespiti olduğunu belirterek, dün yayımlanan ankette UBP adayının önde çıkasının mantıklı olduğunu, önceki seçimle de örtüştüğünü kaydetti.

Belediyeciliğin kangren olmuş bir konu olduğunu herkesin bildiğini reformun artık olmazsa olmaz noktaya geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, gelirleri aynı olmayan belediyelerin aynı giderlere sahip olmasının tıkanıklığa yol açtığını da belirtti.

Ülkedeki belediye sayısının kesinlikle azalması gerektiğine inandığını dile getiren Çavuşoğlu, kendi görüşünün 12 belediyeyle bu konunun toparlanabileceği yönünde olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, belediyeler reformunun el birliğiyle ivedilikle yapılarak yola öyle devam edilmesini önerdi.



Etiketler

İlgili Makaleler

Trafikte kalp krizi geçiren Aydar zincirleme çarpışmaya sebep oldu

21 Ocak 2020

Töre: Kıbrıs Türkü büyük bir özgürlük ve güven içinde

21 Ocak 2020

Şahiner: Hayat pahalılığı sepeti güncelliğini kaybetmiştir

21 Ocak 2020

Akansoy: Anketler bir oyun, günün sonunda halk kendi kararını verecek

21 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı