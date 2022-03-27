Çavuşoğlu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, insanlık tarihinin en eski sanat dallarından tiyatronun, toplumların kültürel gelişimlerinde önemli bir rol oynadığına dikkat çekti, tiyatronun gelişmesine ve sevdirilmesine katkıda bulunan tüm sanatçıların, sahne emektarlarının ve tiyatro severlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutladı.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tiyatro, toplumsal hayatın içinden çıkan ve insanın özünü araştırıp, farklı yönleriyle tekrar insana yansıtmayı amaçlayan, toplumların kültürel gelişimlerinde önemli bir rol oynayan, uygarlık tarihinin en eski sanat dalıdır.

Tiyatro, toplumun aynası, eğitimiyle, sevgisiyle, güzelliğiyle, aydınlık düşüncesiyle birleştirici gücüdür.

Ulu Önder Atatürk’ün “Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.” sözünden yola çıkarak, tiyatro perdelerinin pandemi nedeniyle kapalı kaldığı dönemde, sanatın hayatımızdaki değerini ve yerini güçlü bir şekilde idrak ettik. Ümit ederim ki, pandeminin etkisini yitirmesiyle birlikte tiyatrolarımız perdelerini tamamen dolu salonlara açacak ve sanat severlerle buluşacaktır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle belirtmek isterim ki, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yanan sahnesinin yeniden hayat bulması da gerek sanatçılarımız gerekse bizler açısından çok önemlidir.

Bir önceki bakanlık dönemimde yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda hayata geçirdiğimiz proje ile yıllardır kendi sahnesinden uzak, farklı yerlerde eserlerini sergileyen Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nı yeni yuvasına kavuşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Umarım en kısa süre içerisinde yeni binalarına ve sahnelerine kavuşacaklar ve 27 Mart Dünya Tiyatro Günü daha anlamlı hale gelecektir.

Bu duygu ve düşünceler ile tiyatronun gelişmesine ve sevdirilmesine katkıda bulunan değerli tiyatrocularımızın, tiyatronun kitlelere sunulmasında çaba gösteren tüm sanatçılarımızın, sahne emektarlarımızın ve tiyatro severlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyor ve esenlikler diliyorum.”