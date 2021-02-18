Çatalköy Belediyesi 65 yaş üzeri vatandaşları aşılamaya başladı

Çatalköy Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile koordine edilen, 65 yaş üzeri bireylerin küresel salgın Koronavirüs sürecine karşı güvenli ve sağlıklı bir şekilde aşılanmasını amaçlayan çalışmaya dün başlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan bir doktor ile Çatalköy Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri ve ilgili personellerinin yürüttüğü ve ÇADER binasında yapılan ilk doz aşılama çalışması çerçevesinde ilk gün 120 vatandaş aşılandı.

İlk doz aşılama çalışmaları yarın da devam edecek.