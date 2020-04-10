Casino çalışanları çileden çıktı

KKTC’de faaliyet gösteren hotel ve casinolarda çalışan KKTC, TC ve üçüncü ülke vatandaşları, ekonomik pakette yer alan 1500 TL’lik destekte casino ve otel çalışanlarının kapsam dışında bırakılmasına isyan etti. Otel ve casino çalışanları, eylem uyarısında bulundu. Sosyal medya üzerinden örgütlenen çalışanlar, hükümetin pazartesine kadar kararını değiştirmemesi halinde salı günü Başbakanlık önünde toplanarak protesto eylemi yapacaklarını duyurdu. Otel ve casino çalışanlarının sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: “KKTC Başbakanlığına duyurumuzdur. Eğer pazartesi gününe kadar kararınızı değiştirip bizi de insan yerine koymazsanız, biz casino çalışanlarını hiçe saymaya devam ederseniz salı günü Başbakanlık önüne çıkıyoruz. Dışarıda bakmazsanız içeride bakarsınız.”