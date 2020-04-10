KıbrısManşet

Casino çalışanları çileden çıktı

10 Nisan 2020

KKTC’de faaliyet gösteren hotel ve casinolarda çalışan KKTC, TC ve üçüncü ülke vatandaşları, ekonomik pakette yer alan 1500 TL’lik destekte casino ve otel çalışanlarının kapsam dışında bırakılmasına isyan etti. Otel ve casino çalışanları, eylem uyarısında bulundu. Sosyal medya üzerinden örgütlenen çalışanlar, hükümetin pazartesine kadar kararını değiştirmemesi halinde salı günü Başbakanlık önünde toplanarak protesto eylemi yapacaklarını duyurdu. Otel ve casino çalışanlarının sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: “KKTC Başbakanlığına duyurumuzdur. Eğer pazartesi gününe kadar kararınızı değiştirip bizi de insan yerine koymazsanız, biz casino çalışanlarını hiçe saymaya devam ederseniz salı günü Başbakanlık önüne çıkıyoruz. Dışarıda bakmazsanız içeride bakarsınız.”



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Atakan: Uçuş ekibi bulmak güç, izin almak zor

Atakan: Uçuş ekibi bulmak güç, izin almak zor

10 Nisan 2020
Photo of Atakan: Yurt dışından cenazelerin getirilmesi yakın gelecekte mümkün değil

Atakan: Yurt dışından cenazelerin getirilmesi yakın gelecekte mümkün değil

10 Nisan 2020
Photo of 50 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk futbol teması…

50 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk futbol teması…

10 Nisan 2020
Photo of Hem yasağa uymadı hem alkollü çıktı

Hem yasağa uymadı hem alkollü çıktı

10 Nisan 2020
Photo of Evdeki sporcular bugün yine Havadis’te

Evdeki sporcular bugün yine Havadis’te

10 Nisan 2020
Photo of Güney’de sarı alarm ilan edildi

Güney’de sarı alarm ilan edildi

10 Nisan 2020
Photo of En fazla yağış Tatlısu’ya düştü

En fazla yağış Tatlısu’ya düştü

10 Nisan 2020
Photo of Hastanede yaralar sarılıyor

Hastanede yaralar sarılıyor

10 Nisan 2020
Photo of Yasağı ihlal eden 69 kişi tutuklandı

Yasağı ihlal eden 69 kişi tutuklandı

10 Nisan 2020
Photo of KTÖS’ten dayanışma örneği

KTÖS’ten dayanışma örneği

10 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı