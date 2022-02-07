Çarşambadan sonra yağmur yok

Meteoroloji Dairesi yarın ve Çarşamba günü sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi 8-14 Şubat tarihleri arasında bölgemizin periyodun ilk iki günü alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini açıkladı.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 15 – 18 ºC, Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise 11 – 14 ºC dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Salı ve Çarşamba günleri Güney ve Batı, Perşembe günü ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

Açıklama şöyle:

08 – 14 Şubat 2022 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu :

Bölgemizin periyodun ilk iki günü alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:

08 Şubat (Sa) : Parçalı bulutlu akşam saatleri yer yer sağanak yağmurlu,

09 Şubat (Ça) : Parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu,

10 Şubat (Pş) : Az bulutlu,

11 Şubat (Cu) : Açık ve az bulutlu,

12 Şubat (Ct) : Açık ve az bulutlu,

13 Şubat (Pz) : Açık ve az bulutlu sabah saatleri sisli,

14 Şubat (Pt) : Açık ve az bulutlu sabah saatleri sisli geçmesi beklenmektedir.

En yüksek hava sıcaklığı : Genellikle İç kesimlerde ve sahillerde 15 – 18 ºC, Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise 11 – 14 ºC dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar : Salı ve Çarşamba günleri Güney ve Batı, Perşembe günü ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli ve Fırtınamsı diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.