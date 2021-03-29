Çarşambadan itibaren yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi çarşamba gününden itibaren üç gün yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi haftalık hava durumu raporuna göre hava yarın açık ve az bulutlu, çarşamba gün parçalı zamanla çok bulutlu ve yer yer yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Rapora göre en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 18 – 21 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Haftalık rapor şöyle:

30 Mart – 05 Nisan 2021 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu :

Bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında

kalması beklenmektedir.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:

30 Mart (Sa) : Açık ve az bulutlu,

31 Mart (Ça) : Parçalı ve çok bulutlu zamanla yağmurlu,

01 Nisan (Pş) : Parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu,

02 Nisan (Cu): Parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu,

03 Nisan (Ct) : Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu,

04 Nisan (Pz) : Açık ve az bulutlu,

05 Nisan (Pt) : Açık ve az bulutlu geçmesi beklenmektedir.

En yüksek hava sıcaklığı : İç kesimlerde ve sahillerde 18 – 21 ºC dolaylarında seyretmesi

beklenmektedir.

Rüzgar : Periyodun ilk günü Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette diğer günlerde ise

Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü