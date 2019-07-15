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Çarşamba ve perşembe günleri yağmur bekleniyor

15 Temmuz 2019
yağmur - hava durumu

KKTC’de çarşamba ve perşembe günleri yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, 22 Temmuz’a kadar olan sürenin ilk bölümünde serin ve nemli, ikinci yarında da sıcak hava etkili olacak, çarşamba ve perşembe yer yer sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37, sahillerde de 30–33 derece dolaylarında
seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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