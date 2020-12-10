Çarpmadığı yer kalmadı: 3 kişi yaralandı

Güray Kıroğlu (E-22) yönetimindeki salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu çarpmadığı yer kalmadı. Önce yoldan çıkarak kaldırım taşlarına, ardından reklam tabelasına, daha sonra da demir korkuluk ve taş duvara çarpıp takla atan araç son olarak ta o esnada karşı istikametten gelen araca çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

09.12.2020 tarihinde, saat 03.30 raddelerinde Karaoğlanoğlu’nda Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Çatalköy’de sakin Güray Kıroğlu (E-22) yönetimindeki salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkarak kaldırım taşlarına çarpmıştır.

Çarpmadan sonra yoluna devam eden KP 465 plakalı araç kaldırım üzerinde bulunan Niz Oto Yıkamaya ait reklam tabelasına ardından 282 numaralı ikametkahı çevreleyen demir korkuluklara ve taş duvara çarpmıştır. Yine çarpmadan sonra yoluna kontrolsüz bir şekilde devam eden KP 465 plakalı araç takla atarak ve savrularak tekrar yola giriş yapıp yolun sağından yoldan çıkış yaparak o esnada karşı istikametten 75 Mlg alkollü içki tesiri altında gelmekte olan Amın Salepour (E-25) yönetimindeki GD 730 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptıktan sonra durmuştur.

Olayda yaralanan KP 465 plakalı araç sürücüsü Güray Kıroğlu ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Talha EMEK (E-22), Şeyda ÇELİK (K-28) kaldırılmış oldukları Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş oldukları ilkyardım tedavisine müteakip Acil serviste müşahade altına alınmışlardır.