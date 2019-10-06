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Çarpışmada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

6 Ekim 2019

Bugün saat 19.25 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu Turunçlu Ulukışla arasında Haşim GİRGİN (E-30) yönetimindeki HF 388 plakalı salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip karşı şeride geçmesi sonucu o esnada Lefkoşa istikametine doğru seyreden Yahya AMASYALI (E-42) yönetimindeki TGK 952 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmışlardır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile birlikte TGK 952 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Aysın AMASYALI (K-40) almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamlarını yitirmişlerdir.

PTGK 952 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlayda AMASYALI (K-18) ile Hasan AMASYALI (E-13) ‘nın tedavileri Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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