Çarpıp olay yerinden kaçan sürücü sekiz gün sonra yakalandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 03.10.2020 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Lefkoşa’da Eti sokak üzerinde yönetimindeki meçhul plakalı araç ile güney istikametine doğru seyreden sürücüsü meçhul şahıs seyretmekte olduğu yolun sonunda bulunan Mehmet Ertuğruloğlu Sokağı yol kavşağına geldiğinde sağa doğru dönüşe geçtiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada Mehmet Ertuğruloğlu Sokak üzerinde 12 nolu ikametgahın ön kısmında park halinde bulunan NL 413 plakalı aracın sağ ön kısmına çarpıp kaza mahallinden isim ve adres bırakmadan ayrılmıştır. Çarpmanın etkisi ile savrulan NL 413 plakalı araç 12 nolu evi çevreleyen alüminyum bahçe korkuluğa çarpıp durmuştur. Kaza sonucu NL 413 plakalı araçta ve bahçe korkuluğunda hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma olmadı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturmada bahse konu kazayı ZPL 145 plakalı araç sürücüsü Raif Denktaş KIRMIZI (E-35)’nın yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.