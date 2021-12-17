Carmel etkili olacak… Yarından salıya kadar yağmur var

Kıbrıs’ta zaman zaman güneşli olsa da kışın kendini iyice hissettirdiği bu haftanın ardından yağışlı hava devam edecek.

Meteoroloji Dairesi’nin tahmin raporuna göre, yarından başlayarak Salı gününe kadar yağmur var.

Yarın akşam için kuvvetli rüzgar ve yağmur ihbarı yapan Meteoroloji Dairesi, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı tahminini paylaştı.

Hava yarın parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Pazar ve pazartesi parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Salı parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek sıcaklık iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında seyredecek.

Yarın güney ve batıdan kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esecek rüzgar, sonraki günlerde güney ve batıdan orta kuvvette esecek.

Carmel etkili olacak

“Carmel” olarak adlandırılan alçak basınç sisteminin, hafta sonunda Kıbrıs’ı da etkisi altına alacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, meydana gelecek ve Kıbrıs’ı da etkileyecek olan siklonun (alçak basınç alanı), Cumartesi gecesi geç saatlerden Pazartesi gününe kadar bölgeyi etkisi altına alacağını kaydetti.

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi Müdürü Kleanthis Nikolaidis ise konu hakkında gazeteye yaptığı açıklamada, “Carmel” isimli alçak basınç sisteminin beraberinde şiddetliden çok şiddetliye varabilecek güneybatı rüzgarları, uzun süreli ve şiddetli fırtınalar ile yüksek yerlere kar yağışı getireceğini, öte yandan dolu yağmasının da ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Nikolaidis, bu hava olayı ve buna eşlik edecek tehlikeli durum yüzünde, Meteoroloji Dairesi’nin turuncu alarm bile verebileceğini ifade etti.

Sistemin, çok ve şiddetli hava olaylarıyla birlikte Pazar günü doruğa çıkacağını söyleyen Nikolaidis, siklonlar oluşmasının sık görülen şeyler olmadığını ve bunların 2-3 yılda bir oluştuklarını anlattı.

Meteoroloji Dairesi’nin, hazırlıklı olmaları için İtfaiye, Sivil Savunma, Polis ve diğer yetkili birimleri uyardığını da kaydeden Nikolaidis, “Carmel” isminin, Yunanistan ve İsrail Meteoroloji Daireleriyle birlikte geçtiğimiz Ekim ayında hava olayları için ortaklaşa oluşturulan listeden ortaya çıktığını da belirtti.

Öte yandan, Dünya Meteoroloji Örgütünün, içerisinde Kıbrıs’ın da yer aldığı Doğu Akdeniz bölgesi için uzun süreli kış koşullarına atıfta bulunduğunu belirten Nikolaidis, söz konusu bültene göre, 4 Ocak 2022 tarihine kadar olan 3 haftalık sürede, normal seviyelerin üzerinde yağışa neden olacak hava olaylarının hakim olacağını sözlerine ekledi.