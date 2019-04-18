Cardplus’lılar kazanmaya devam ediyor

Cardplus bahar kampanyası ile iPhone X kazanma şansı yakalayın. Cardplus, 1 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında; Cardplus poslarında yapılan her 150 TL ve üzeri alışverişler için verilecek şans numarasından yapılacak çekiliş ile 2 kişiye iPhone X kazanma fırsatı sunuyor.

iPhone X kampanyası 2019 yılı boyunca her ay 2 Cardplus talihlisine kazandırılacak şekilde devam edecektir.