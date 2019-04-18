Ekonomi

Cardplus’lılar kazanmaya devam ediyor

Cardplus, her ay yapılacak çekiliş ile  2 kişiye iPhone X kazanma fırsatı sunuyor. 

18 Nisan 2019

Cardplus bahar kampanyası ile iPhone X kazanma şansı yakalayın. Cardplus, 1 Nisan  –  30 Nisan  tarihleri arasında; Cardplus poslarında yapılan her 150 TL ve üzeri alışverişler için verilecek şans numarasından yapılacak çekiliş ile  2 kişiye iPhone X kazanma fırsatı sunuyor.

iPhone X kampanyası 2019 yılı boyunca her ay 2 Cardplus talihlisine kazandırılacak şekilde devam edecektir.

 

 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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